Nachdem sie am Wochenende auch die Signature Bank dichtgemacht hat, sichert die US-Regierung die Kundeneinlagen der Silicon Valley Bank ab, um die Märkte zu beruhigen. Retten will sie die Krisenbanken aber nicht. Auch andere Länder reagieren. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank haben US-Regulierungsbehörden am Sonntag eingegriffen, um einen Übergriff der Krisenstimmung auf das gesamte Finanzsystem zu verhindern. In einem gemeinsamen Statement betonten das US-Finanzministerium, die Federal Reserve und der staatliche Einlagensicherungsfonds FDIC am Sonntag, dass alle Kunden der gestrauchelten Finanzinstitute ab Montag wieder Zugriff auf ihre kompletten Guthaben bekommen ...

