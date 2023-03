DJ Hebestreit: Wegen SVB keine vergleichbare Situation wie in Finanzkrise

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Befürchtungen zurückgewiesen, der Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA bedeute eine ähnliche Lage wie in der Finanzkrise im Jahr 2008, als die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der damalige Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) die deutschen Spareinlagen für sicher erklärt hatten. "Ich glaube nicht, dass wir in einer vergleichbaren Situation sind wie seinerzeit", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz auf die Frage, ob diese Aussage auch heute gelte. "Der Bundeskanzler ist informiert über die Lage, die sich in den vergangenen Tagen in den Vereinigten Staaten, insbesondere in Kalifornien, abgespielt hat", hob er hervor. Historische Vergleiche seien aber derzeit abzulehnen.

Ein Sprecher des Finanzministeriums wollte sich zu Details des konkreten Falls nicht äußern und verwies an die Bankenaufsicht Bafin. "Wir beobachten die aktuelle Lage eng, gemeinsam mit der Bafin und der Bundesbank", sagte Ministeriumssprecher Nodjinan Niminde-Dundadengar. "Darüber hinaus analysiert der Ausschuss für Finanzstabilität laufend mögliche Risiken für die Finanzstabilität inklusive der Folgen der Zinswende", hob er hervor. Die Bafin hatte am Vormittag ein Moratorium über die deutsche Zweigstelle der insolventen US-Bank verhängt.

