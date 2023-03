Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck plant den Abbau von Stellen am Stammsitz Darmstadt. Es liefen Gespräche mit dem Betriebsrat über ein Effizienzprogramm, sagte eine Sprecherin des Unternehmens auf dpa-Anfrage in Darmstadt. Die Gespräche seien vertraulich. Daher könnten über die Zahl der Stellen, die wegfallen sollen, noch keine Angaben gemacht werden.Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hatte zuvor darüber berichtet. Nach FAZ-Informationen sollen Hunderte Stellen in Darmstadt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...