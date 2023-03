Die kalifornische Silicon Valley Bank ist pleite. Am vergangenen Freitag, 10.03.2023, hat die US-Einlagensicherung FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) die Kontrolle über die Bank übernommen, wie zahlreiche Medien übereinstimmend berichteten. Die Bank war eine maßgebliche Komponente im High-Tech-Bereich und finanzierte vor allem Start-ups. Diese hatten in den letzten Jahren hohe Einlagen bei der Silicon Valley Bank gelagert.Doch mit den steigenden Zinsen in den USA mussten die Einlagen schneller ...

