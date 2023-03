Meggen, Schweiz, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) -Investmentchancen: Whisper Auctions (http://www.whisperauctions.com/) ist das neue Ziel für internationale Investoren. Kaufen und verkaufen Sie die exklusivsten Luxusimmobilien der Welt, auch "Off-Market", auf vertraulichste Weise.Whisper Auctions (http://www.whisperauctions.com/) ist die neueste Innovation in der Immobilienwelt. Das Schweizer "Boutique-Unternehmen" ist auf den Verkauf exklusiver Immobilien abseits des Medieninteresses spezialisiert. Das bringt uns zu dem exklusiven Gebiet der sogenannten "Off-Market-Immobilien" in der Welt der "Ultra-High-Net-Worth-Personen" (UHNWI).Das Angebot exklusiver Immobilien ist für viele Eigentümer ein Problem. Ihr Eigentum wird Neugierigen mit Fotos im Internet präsentiert. Und Fotos führen auf der Stelle ein unkontrollierbares Eigenleben. Für einen Eigentümer ist es ein Alptraum zu sehen, wie seine Fotos weiterverbreitet werden, wenn seine Immobilie noch keinen Käufer gefunden hat. Diese unkontrollierte Piraterie gefährdet zudem die Sicherheit der Person.Als Reaktion auf diese Problematik hat Ignace Meuwissen (http://www.ignacemeuwissen.com/)Whisper Auctions (http://www.whisperauctions.com/) entwickelt, wo zulässige Interessenten sich per E-Mail anmelden können. Nach der Verifizierung erhalten sie dann Zugriff auf die Datei. Jede Registrierung wird sorgfältig geprüft und überwacht, um Verkäufer und Käufer vor unerwünschten neugierigen Blicken zu schützen. Der innovative Service startet mit zwei Hauptangeboten: Villa Aurora (https://www.casino-di-villa-boncompagni-ludovisi.com/) und Kensington Palace Gardens. Mit einem historischen Preis von 467 Millionen EUR dürfte die Villa Aurora (https://www.casino-di-villa-boncompagni-ludovisi.com/) in Rom die teuerste Immobilie der Welt sein. Auch Kensington Palace Gardens in London ist als "Milliardärsstraße" bekannt, deren Villen auf dem Markt zum Verkauf angeboten werden oder unter dem Radar den Besitzer wechseln.Villa Aurora in RomVilla Aurora (https://www.casino-di-villa-boncompagni-ludovisi.com/) hat einen Ausgangspreis von 467 Millionen EUR. Die Villa, die unter anderem ein Deckengemälde von Caravaggio beherbergt, versetzt die Welt weiterhin in Erstaunen, unter anderem deshalb, weil sich noch kein geeigneter Käufer gefunden hat. Das nächste Auktionstermin ist für April geplant. Da die Villa unter der Obhut des italienischen Kulturministeriums steht, hat der italienische Staat die Möglichkeit, die Immobilie zum gleichen Preis zu erwerben, wenn er den Zuschlag erhält. Wie die britische Tageszeitung The Guardian berichtet, erklärte der italienische Staatssekretär für Kultur, Vittorio Sgarbi, dass der derzeitige Eigentümer bis zum Verkauf der Villa als Kurator auf dem Grundstück bleiben darf. Ein Zwischengebot für die Villa Aurora kann in aller Diskretion über die Abteilung Private Sales von Whisper Auctions abgegeben werden.Kensington Palace Gardens in LondonWhisper Actions (http://www.whisperauctions.com/) wird eine exklusive Villa in den Kensington Palace Gardens anbieten, die über den Bereich Private Sales im Rahmen eines streng überwachten Prozesses zum Verkauf stehen. Es wird erwartet, dass die Preise des Angebots rund 100 Millionen GBP erreichen.Kensington Palace Gardens ist eine exklusive Straße in Kensington, westlich von London, in der Nähe von Kensington Gardens und Kensington Palace, die durch Tore an beiden Enden betreten und von Wachposten kontrolliert wird. Mehrere ausländische diplomatische Vertretungen befinden sich hier. Sie verbindet Notting Hill Gate mit der Kensington High Street. Der südliche Teil der Kensington Palace Gardens heißt Palace Green.Interessenten können sich über www.whisperauctions.com vorab anmelden.Informationen zu Ignace MeuwissenIgnace Meuwissen (http://www.ignacemeuwissen.com/) ist ein bekannter und einflussreicher Berater für Kunden in Osteuropa, Zentralasien und Ostasien. Er ist auf den Verkauf von Wohnimmobilien auf Privatverkaufsbasis spezialisiert. Mit seinem hervorragenden Netzwerk und seinem kundenspezifischen Marketing ist er einer der Pioniere in diesem Marktsegment. Basierend auf den Marktbedürfnissen und seinen Erfahrungen mit Verkäufern, Käufern und Finanzinstituten gründete er Whisper Auctions (http://www.whisperauctions.com/), das sich auf Privatverkäufe und Versteigerungen von Wohnimmobilien ab 5 Millionen Euro hauptsächlich aus Osteuropa sowie Zentral- und Ostasien spezialisiert hat.www.whisperauctions.comKontakt:Alexandra SatarovaE-Mail board@friends4east.comMobil: +41 76 726 63 07www.whisperauctions.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ignace-meuwissen-ist-innovativ-und-bietet-die-teuersten-immobilien-der-welt-kensington-palace-gardens-und-villa-aurora-uber-whisper-auctions-an-301769918.htmlOriginal-Content von: Friends4East, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161469/5462163