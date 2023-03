Die düsteren Prognosen von Ende 2022 haben sich nicht bewahrheitet. Trotz steigender Zinsen erweist sich die Konjunktur in Europa und den USA als überraschend robust. Damit einher geht allerdings eine hartnäckig hohe Inflation, die weitere Zinserhöhungen nach sich ziehen wird. "Eine Rezession bleibt möglich", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Dennoch sehen wir für das zweite Quartal Gründe für eine wirtschaftliche Stabilisierung, die insbesondere den europäischen Aktienmärkten Auftrieb geben könnte." Die erwartete Rezession ...

