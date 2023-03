IuteCredit will eine 2021 begebene Anleihe um bis zu 50 Millionen Euro aufstocken. Die bis 2026 laufende Anleihe hat derzeit ein Maximalvolumen von 75 Millionen Euro. Sie wird jährlich mit 11,0 Prozent verzinst, die Zinszahlungen sind halbjährlich fällig. Bis 31. März können Investoren die Aufstockung zeichnen. Das Angebot richtet sich an Anleger in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...