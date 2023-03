Die US-Tech-Bank SVB ist endgültig pleite und wird abgewickelt. Das übernehmen in schöner Eintracht die US-Einlagensicherung und die Fed. "Die Märkte feiern das als Lösung des Problems", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Doch das ist es nicht. Noch immer zeigen die Liquiditätsindikatoren Schwäche und das hat immer wieder in der Geschichte auch zu Ausfällen und großen Krisen geführt." Der SVB-Bailout ist da. Die US-Notenbank in Kombination mit der US-Einlagensicherung übernehmen faktisch eine Garantie für die Guthaben bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...