Das wird jetzt spannend bei Bilfinger. Nach einer bislang ganz starken Performance im laufenden Jahr nähert sich der Aktienkurs des SDAX-Unternehmens nun dem Bereich um knapp 40 Euro - also jener Marke, bei der im vergangenen Mai der Deckel drauf war. Sollte die Notiz diese Hürde meistern, wäre der weitere Weg nach oben erstmal frei.

