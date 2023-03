Für Goldman Sachs ist Amazon einer der aktuellen Top-Picks am Markt. Doch was sind die Gründe dafür? Und sollten Anleger dem Rat der US-Investmentbank folgen? Trotz vieler Bedenken rund um die Aktie von Amazon blickt die US-Investmentbank Goldman Sachs überraschenderweise sehr positiv auf die Zukunft des Unternehmens. Im selben Atemzug erhöhte das Analystenteam das Kursziel für den Big-Tech Konzern auch auf 145 US-Dollar, was einem Kurspotenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...