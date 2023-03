In den USA und weit darüber hinaus hat die Pleite der Silicon Valley Bank für ein Erdbeben in der Startup-Welt gesorgt. Auch wenn die Unternehmen jetzt wieder an ihr Geld kommen und keine Verluste befürchten müssen, lässt sich aus dem Fall einiges mitnehmen. Mit der Pleite der Silicon Valley Bank treffen wir auf eine Bankeninsolvenz, die weitere ähnliche Fälle nach sich ziehen könnte - und vor allem zu Nervosität an den Märkten führt. Denn das Verschwinden der Silicon Valley Bank stellt den größten Zusammenbruch einer US-Bank seit der Lehman-Pleite 2008 dar, also durchaus eine ernst zu nehmende Verwerfung im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...