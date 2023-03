Der DAX fällt stark. In der Nacht mussten die US-Behörden eingreifen und die Kundengelder der Silicon Valley Bank garantieren. Anleger ergreifen daraufhin die Flucht aus Wertpapieren. In der Nacht ist auch eine weitere Bank geschlossen worden. Der Crash am Aktienmarkt sieht beängstigend aus. Doch mit etwas Abstand betrachtet sind sinkende Kurse ein sinnvoller Weg zu ...

