Gegenwind für E-Autobauer wie Tesla, Nio und Xpeng: Der Preisdruck in China nimmt zu und BYD muss offenbar einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Neue Prognose für den Cybertruck.Platzt die Batterie-Partnerschaft der beiden E-Auto-Rivalen BYD und Tesla? Bloomberg zitiert die Korea Economic Daily wonach Tesla derzeit offenbar doch keine zusätzlichen Batterien von BYD kaufe, nachdem ein Liefervertrag für das Model 3 auslaufe. Dabei ist unklar, ob es an vereinzelt brennenden Batterien liegt oder an der ...

