Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag sind drei neue Exchange Traded Funds von Amundi Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF lege seinen Schwerpunkt auf große und mittelständische Unternehmen aus fünf Industrieländern der Pazifikregion. Die am stärksten vertretenen Länder seien Japan und Australien, gefolgt von Hongkong, Singapur und Neuseeland. Der Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF investiere in ein breit gestreutes Portfolio aus europäischen Nebenwerten. ...

