Das sind die neuen Megatrends: https://bit.ly/3leZsd9 Warum sich hier ein Investment lohnen könnte: Jetzt das Megatrend-Depot von Dr. Dennis Riedl kennenlernen! Die Sorge vor einer neuen Bankenkrise haben die Aktienmärkte am Montag auf Talfahrt geschickt. Ob Anleger mit einem Schrecken davon kommen oder weitere Institute in Schwierigkeiten geraten - Diese Frage hält die Finanzwelt derzeit in Atem. Martin Utschneider, Leiter Technische Analyse bei Donner & Reuschel, erklärt im Gespräch mit wallstreet:online, dass die Alarmzeichen bei den US-Indizes schon da waren, bevor sich die Krise bei der Silicon Valley Bank in der vergangenen Woche verschärfte. Warum Anleger zwar nicht verzweifeln müssen, aber dennoch über sinnvolle Absicherungen im Portfolio nachdenken sollten: Jetzt das komplette Interview ansehen und mehr erfahren.