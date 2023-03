Emittent / Herausgeber: Capvis AG / Schlagwort(e): Ankauf

GOTHA COSMETICS STÄRKT INDUSTRIELLE KAPAZITÄTEN MIT EINER NEUEN AKQUISITION.



13.03.2023 / 16:00 CET/CEST

GOTHA COSMETICS STÄRKT INDUSTRIELLE KAPAZITÄTEN MIT EINER NEUEN AKQUISITION. Der internationale Auftragsentwickler und -fertiger im Bereich der Farbkosmetik baut seine Produktionsprozesse mit der Übernahme von Beauty Rain weiter aus. Diese Übernahme ermöglicht es Gotha, technisches und industrielles Know-how zu konsolidieren und durch die gezielte Integration von Aktivitäten bestehende Produktionsabläufe zu beschleunigen und die Lieferkette zu vereinfachen. Lallio (BG), 13. März 2023 Nach der Übernahme der iColor-Gruppe, einem Make-up- und Hautpflegeunternehmen mit zwei Hauptstandorten in Shanghai und Suzhou, und der Mia Cosmetic, einem spezialisierten Abfüller von heiß gegossenen Produkten, Foundation, Mascara, Gloss und Highlighter, im Jahr 2022, setzt Gotha mit dem Erwerb der Beauty Rain Srl mit Sitz in Chieve (Cr), Italien, den Integrationsplan seiner strategisch wichtigsten Produktionsprozesse fort. Beauty Rain Srl wurde von der Familie Scandelli gegründet und ist seit fast 20 Jahren aktiv. Das Unternehmen beschäftigt rund 80 Mitarbeiter und ist auf Verpackungstätigkeiten spezialisiert: die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Lösungen und effizienter Automatisierungen. "Diese Übernahme", so Paolo Valsecchi, CEO von Gotha Cosmetics, "ermöglicht es uns, unser technisches und industrielles Know-how zu konsolidieren, indem wir einige Verpackungstätigkeiten integrierten und so den Prozess der Integration und Vereinfachung der Lieferkette beschleunigen. Dies ist ein weiterer Schritt in der Erweiterung der Produktionsprozesse des Unternehmens, die mit der Übernahme von Mia Cosmetics begonnen hat." Kontakte bei Gotha Cosmetics:

Paolo Valsecchi

CEO

+39 035 693937

info@gothacosmetics.com bei Capvis AG:

Heiko Zühlke

Investor Relations

+41 43 300 58 29

heiko.zuehlke@capvis.com

Über Gotha Cosmetics Gotha Cosmetics ist ein führender, hoch innovativer Auftragsentwickler und -hersteller im Bereich der dekorativen Kosmetik mit Sitz in Bergamo, Italien. Das 2005 gegründete Unternehmen arbeitet nach einem Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C)-Modell und ist der bevorzugte Partner der innovativsten, schnell wachsenden Kosmetikmarken weltweit, die auf der Suche nach Kreativität, hoher Qualität und schneller Markteinführung sind. Gotha bietet Produkte von Drittherstellern für Gesicht, Augen und Lippen an und bietet Full-Service-, Bulk- und Fill-Lösungen oder reine Bulk-Lösungen. Das Unternehmen ist weltweit präsent, hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Mailand und verfügt über Produktionsstätten in Lallio (Italien), Shanghai und Suzhou (China) sowie zusätzliche Vertriebs- und Marketingbüros in Paris, New York und San Francisco. www.gothacosmetics.com Über Capvis Capvis ist eine der führenden Private-Equity-Gesellschaften in Europa. Die Capvis AG, exklusiver Berater der Capvis-Fonds, erwirbt hauptsächlich Mehrheitsbeteiligungen an führenden mittelständischen Unternehmen. Ziel ist es, Management-Teams dabei zu unterstützen, unternehmerisches Potenzial freizusetzen und neue Spitzenleistungen zu erzielen. Capvis konzentriert sich auf regionale Champions in lokalen Märkten und globale Nischenmarktführer in den Bereichen Healthcare, Industrial Technology und Advanced Services & Software. Seit 1990 hat Capvis 64 Transaktionen mit einem investierten Gesamtkapital von mehr als 3.5 Milliarden Euro abgeschlossen. Capvis hat zehn Unternehmen an der Börse kotiert und wurde von der internationalen Presse wiederholt zur besten Private-Equity-Gesellschaft der Schweiz gewählt. www.capvis.com



