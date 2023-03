Die Rivian-Aktie hat einen neuen Bullen. John Murphy, Analyst der Bank of America (BofA), nahm am Freitag die Coverage von Rivian Automotive mit einem "Buy"-Rating wieder auf. Er senkte sein Kursziel von 50 auf 40 Dollar. Die Wall Street findet die Aktie nach wie vor gut, aber der Abstand zwischen Höchst- und Tiefstkurs ist so groß, dass ein E-Lkw hindurchfahren könnte.Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerMurphys Kursziel liegt rund 175 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Das ist eine ...

