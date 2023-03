Leipzig (ots) -Im sächsischen Groitzsch haben am 10. März 2023 die Dreharbeiten für "RUN4U" begonnen. Drei Familien aus den drei Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten in ihr größtes sportliches Abenteuer. Die 14-teilge Doku-Serie begleitet sie vier Monate lang beim Training für einen der härtesten Hindernisläufe. Die Ausstrahlung ist für Dezember 2023 in der ARD Mediathek geplant.Prominente Gast-Trainer wie Gewichtheber Matthias Steiner, Turmspringer Timo Barthel oder die beste deutsche Downhill-Bikerin Nina Hoffmann motivieren die Familien bei diesem sportlichen Abenteuer. Der jüngste Teilnehmer ist zwölf Jahre alt, der älteste 72.Die drei Familien trainieren einzeln, treffen aber zu besonderen Trainingseinheiten in Bootcamps aufeinander. Angeleitet werden sie von drei Personal-Trainerinnen und -Trainern. Es geht bergauf und bergab durch die schönsten Regionen Mitteldeutschlands. Hohe Türme werden erklommen, Städte zu Cross-Parcours und mittelalterliche Burgen zu herausfordernden Trainingsstätten. Die Familien trainieren nicht nur für den Crosslauf, sie laufen auch für ein Herzensprojekt. Mit jedem Trainingskilometer sammeln sie Spendengeld für ein Umwelt-Projekt ihrer Wahl."Zwei Staffeln 'RUN4U' liegen bereits hinter uns - sie haben uns erfolgreich gezeigt, dass dieses Format ideal für unsere digitalen Plattformen passt und auch bei der Zielgruppe 29+ ankommt. Aus diesem Grund richten wir die neue Staffel ganz auf die Mediatheken aus und erweitern das Format zudem durch den Einbezug der ganzen Familie für neue Zielgruppen", erklärt Daniela Mussgiller, MDR-Hauptabteilungsleiterin Fernsehfilm, Serie und Kinder."RUN4U - die Familienedition!" wird von Cine Impuls Leipzig GmbH im Auftrag des MDR produziert. Ausführende Produzentin ist Anke Kossira, verantwortliche Redakteurin beim MDR ist Anke Gerstel.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich, Tel.: (0341) 3 00 6545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5462501