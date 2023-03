München (ots) -Darauf haben die Fans der ARD-Daily Novela gewartet: Die 21. Staffel Rote Rosen geht ab 24. März in die Ausstrahlung. Bereits im November vergangenen Jahres haben in Lüneburg die Dreharbeiten begonnen. Mit dabei ist Hardy Krüger als Ralf Sobotta. Verstärkung bekommt die männliche Hauptrolle von Sarah Masuch, die den Rosenfans längst als Anette Roth bekannt ist. Viele neue Gesichter wie Renan Demirkan, Maurice Pawlewski, Remo Schulze, Ideal Kanal und Anna Bardorf ergänzen das Ensemble.Neben den zahlreichen Neuzugängen hat die Lüneburger Produktion auch einen Fortschritt im Nachhaltigkeitskonzept zu vermerken. Und auch die Fans dürfen sich freuen, das Zusatzangebot rund um die Serie in Form hat eine großes MEHR zu bieten. Alle Informationen sind im aktuellen Presseheft zu finden."Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft GmbH (Produzent: Jan Diepers) im Auftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Thilo Voggenreiter und Lena Wilhelmi (beide NDR)."Rote Rosen", montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten oder jederzeit in der Mediathek.Pressefotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Daniela Behns, dbehns@rote-rosen.tvund Merle Frank, mfrank@rote-rosen.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5462510