Im schwachen Marktumfeld ist die Aktie von Klöckner & Co am Montagnachmittag deutlich ins Plus gesprungen. Der Stahlhändler hat eine Übernameofferte von seinem Großaktionär Swoctem erhalten. Dieser peilt allerdings keine Mehrheitsbeteiligung an, das Angebot bietet deshalb auch nur einen geringen Aufschlag.Swoctem bietet 9,75 Euro in bar je Aktie und will damit die bestehende Beteiligung auf über 30 Prozent ausbauen. Eine Mindestannahmeschwelle hat das Angebot nicht, eine Mehrheitsbeteiligung ...

