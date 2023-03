OLDENBURG (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Fotodienstleisters Cewe können sich über die 14. Dividendensteigerung in Folge freuen. Für 2022 solle die Ausschüttung je Aktie im Vergleich zum Vorjahr um 10 Cent auf 2,45 Euro steigen, teilte die im SDax gelistete CEWE Stiftung & Co KGaA am Montag in Oldenburg mit.

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen seinen Umsatz gemäß vorläufiger Zahlen um sieben Prozent auf 741 Millionen Euro und seinen operativen Gewinn (Ebit) um knapp fünf Prozent auf 75,6 Millionen Euro gesteigert. Die vollständigen Zahlen will Cewe am 30. März vorlegen./stw/jha/