Trotz der allgemeinen Krisen an den Märkten konnte der Bitcoin binnen kurzer Zeit ein massives Kursplus verbuchen und legte heute im zweistelligen Prozentbereich zu. Sind Kryptos die großen Profiteure der neuen Finanzkrise? Während es sich an den Aktienmärkten momentan schon nach einem Blutbad anfühlt, ist im Krypto-Space überraschend Feierlaune angesagt. Trotz massiver Unsicherheit und Kursverlusten in der letzten Woche wegen der Pleite der Silvergate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...