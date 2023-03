Original-Research: APONTIS PHARMA AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu APONTIS PHARMA AG



Unternehmen: APONTIS PHARMA AG

ISIN: DE000A3CMGM5



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.03.2023

Kursziel: 26,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA; Nils Scharwächter



2022 und Ausblick 2023 wie erwartet - Prognostiziertes Single Pill-Wachstum gibt Visibilität für antizipierten Umsatzsprung in 2024

APONTIS PHARMA hat vergangene Woche gute Zahlen im Rahmen des vorläufigen Geschäftsberichtes veröffentlicht und im Anschluss einen Conference Call abgehalten.



Top-Line profitiert von anhaltend zweistelligen Wachstumsraten bei Single Pills: Im abgelaufenen GJ erwirtschaftete APONTIS ein Umsatzniveau von 55,7 Mio. Euro (+8,9% yoy) und hat damit sowohl unsere als auch die Markterwartungen weitestgehend getroffen (MONe: 56,0 Mio. Euro; Konsens: 55,9 Mio. Euro). Dabei stammt das Wachstum insbesondere aus der erneut guten Entwicklung der Single Pills, die um 16% yoy auf 36,5 Mio. Euro zulegen konnten (Umsatzanteil: rd. 66%; +4 PP yoy).



EBITDA und EBIT entsprechen unseren Erwartungen: Zum Ende 2022 stand ein EBITDA von 5,6 Mio. Euro zu Buche, was einer Marge von 10,0% und demnach einer signifikanten Steigerung ggü. 2021 entspricht (EBITDA: 2,4 Mio. Euro; EBITDA-Marge: 4,7%). Wesentlicher Grund der Profitabilitätsverbesserung war der Wegfall der im VJ enthaltenen IPO-Kosten von rund 3,5 Mio. Euro. Aufgrund eines geringer als von uns antizipierten latenten Steueraufwandes lag der JÜ und damit auch das EPS mit 2,7 Mio. Euro bzw. 0,31 Euro über unserer Erwartung (2,2 Mio. Euro bzw. 0,25 Euro). Gleiches gilt für den FCF, der aufgrund eines deutlichen Rückgangs des Working Capitals (-4,5 Mio. Euro) mit 0,97 Euro pro Aktie deutlich positiv ausfiel.

Adj. Single Pill-Wachstum dürfte 2023 bei 25% liegen und Visibilität für erwarteten Umsatzsprung in 2024 verleihen: Aufgrund des erwarteten Wegfalls der Co-Marketing-Vereinbarung mit Novartis für Jalra/Icandra (negativer Effekt von ca. 7,5 Mio. Euro für 2023) erwartet das Unternehmen für das Übergangsjahr 2023 insgesamt einen Umsatzrückgang von rund 7% auf 51,7 Mio. Euro. Bedeutender für uns ist allerdings der Blick auf den Single Pill-Umsatz, der in 2023 bei 40,7 Mio. Euro liegen soll (Wachstum: +11,5% yoy, Umsatzanteil: ca. 79%). Unter Berücksichtigung des antizipierten Umsatzrückgangs von ca. 5,0 Mio. Euro bei Atorimib durch die Auswirkungen des seit Januar 2023 wirksamen Tenders, sollte das Wachstum des übrigen Single Pill-Portfolios bei etwa 25% für das laufende Geschäftsjahr liegen. Wie in unserer letzten Kommentierung vom 20. Feb. 2023 beschrieben, sehen wir sowohl das Risiko als auch die möglichen Auswirkungen weiterer Tender als begrenzt an, sodass wir auf Basis der drei zusätzlichen Single Pills für 2023 eine zunehmende Visibilität für den für die Equity Story bedeutenden Umsatzsprung in 2024 sehen. Auf Basis der Guidance für 2023 haben wir unsere Prognosen leicht überarbeitet und unsere Steuerschätzungen für 2023 ff. angepasst.



Fazit: Wenngleich der Aktienkurs seit unserer Roadshow mit dem Unternehmen im Februar rund 30% zugelegt hat, erachten wir das Chance-Risiko-Profil auch auf dem aktuellen Niveau weiter für äußerst attraktiv. Vor dem Hintergrund der steigenden Visibilität für die Jahre 2024 ff. sehen wir die Multiples für das Übergangsjahr 2023 als nicht repräsentativ an und bekräftigen daher die Kaufempfehlung mit einem DCF-basierten Kursziel von 26,00 Euro.







