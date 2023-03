Auf der Suche nach soliden Dividendenaktien sollten Anleger nie das Wachstum vergessen. Diese Titel bieten Ausschüttungen und kräftige Steigerungen, was sie eines Tages zu sehr soliden Dividendenaristokraten machen könnte. Wachstum in der Dividendenausschüttung kann echte Wunder bewirken. Wer noch vor zehn Jahren in Microsoft investiert hätte, der hätte heute eine Dividendenrendite auf den damaligen Einstandskurs im zweistelligen Prozentbereich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...