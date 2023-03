Halle/MZ (ots) -



Von Anfang an ist dieser Film eine brutal direkte Kamerafahrt hinein ins Grauen. Und somit auch in die Ahnung einer bedrohten Gegenwart. Auch ohne dass hier Zahlenbefunde vorliegen: Ein Antikriegsfilm in Kriegszeiten, das zieht. Dass der Film beim britischen Filmpreis Bafta, den englischen Oscars, gleich sieben Mal abräumte, war schon ein Hinweis. Auch darauf: Die Zeit der konfektionierten Oscar-Erfolgsprodukte ist vorbei. Weder Steven Spielberg noch Cate Blanchett wurden belohnt. Wichtiger als der Erfolg in einer Akademie-Kungelrunde ist heute der Erfolg beim Publikum. Was heißt: Die Demokratisierung der Filmabspiel-Medien führt zu einer Demokratisierung der Oscar-Preisvergabe - ähnlich wie beim Eurovision Song Contest.



