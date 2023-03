Für Aktionäre von Provention Bio (WKN: A2JRLW) regnet es mitten in der größten Krise für US-Startups eine der lukrativsten Übernahmen des Jahres. Sanofi kauft das Unternehmen für 2,9 Milliarden US$ oder 25 US$ je Aktie, für Aktionäre bedeutet das eine Rendite von satten +274% auf den letzten Schlusskurs. Provention Bio zeichnet sich überwiegend durch das Diabetes-Medikament Teplizumab aus, welches im November 2022 in den USA zugelassen wurde. Riskanter ...

