Der Goldpreis ist angesichts der hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten am Montag deutlich gestiegen. Nachdem der Preis für das Edelmetall bereits am Freitag über zwei Prozent zulegen konnte, notiert er am heutigen Montag erneut deutlich im Plus und steht damit vor einem Kaufsignal. Am späten Nachmittag wurde eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) des Edelmetalls an der Börse in London bei 1912 US-Dollar gehandelt. Das sind rund 2,4 Prozent mehr als am Morgen. Der Preis ist damit auf den höchsten Stand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...