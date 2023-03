DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Lindner fordert Anwendung der geltenden europäischen Schuldenregeln

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Änderung der Schuldenregelungen in der jetzigen Form abgelehnt. Vor dem Treffen der Finanzminister der Eurogruppe drängte Lindner in Brüssel zudem dazu, dass die EU-Kommission bei der Beurteilung der Haushaltpläne die geltenden Schuldenregeln anwenden müsse.

Lindner lobt entschlossenes Handeln der USA nach Kollaps der SVB

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat das entschlossene Handeln der USA beim Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) hervorgehoben. Er äußerte sich zudem zuversichtlich für die Finanzstabilität.

DWS: Auf weitere Effekte der SVB-Insolvenz achten

Analysten des Vermögensverwalters DWS raten dazu, auf die nachgelagerten Effekte der Insolvenz der Silicon Valley Bank (SVB) zu achten. "Der Zweitrundeneffekt ist das Verhalten der Kunden, die ungesicherte Einlagen bei anderen Banken haben, vor allem regionalen US-Banken", schreiben sie in einem Kommentar. Ein möglicher Drittrundeneffekt wären Auswirkungen für bilanzschwache Unternehmen, die High-Yield-Anleihen emittieren oder für Start-ups bzw. Firmen im Krypto-Sektor. Als möglichen Viertrundeneffekt haben die DWS-Analysten die massenhafte und breite Liquidation von Wertpapierbeständen identifiziert.

Biden nach SVB-Kollaps: "US-Bankensystem ist sicher"

US-Präsident Joe Biden hat die Sicherheit des US-Bankensystems betont und auf die Maßnahmen verwiesen, die ergriffen wurden, um die Folgen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank (SVB) zu begrenzen und das Vertrauen in das Finanzsystem zu stärken. "Dank des schnellen Handelns meiner Regierung in den letzten Tagen können die Amerikaner darauf vertrauen, dass das Bankensystem sicher ist", sagte Biden in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Am Sonntag hatten US-Aufsichtsbehörden verschiedene Notfallmaßnahmen angekündigt, um alle Einleger bei der SVB nach deren Zusammenbruch zu schützen.

Scholz: Bhutans Klimaneutralität ist beeindruckend

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich beeindruckt von der CO2-Bilanz des Königreichs Bhutan und von dessen Indikator zur Messung von Wohlstand gezeigt. "Bhutan ist schon heute klimaneutral, ja, es absorbiert sogar mehr CO2, als es ausstößt", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit dem bhutanischen Premierminister Lotay Tshering. "Das ist beeindruckend." Bhutan habe dies durch den konsequenten Schutz seiner Wälder und den Ausbau erneuerbarer Energien erreicht. Als Industrienation wolle Deutschland bis 2045 Klimaneutralität schaffen, bekräftigte er. Scholz betonte, er begrüße die Pläne Bhutans, seine Energieversorgung durch den Ausbau von Photovoltaik und Windenergie zukunftsfester aufzustellen.

Frankreich hält am Verbrenner-Aus bis 2035 fest

Frankreich zeigt sich im Streit um ein EU-weites Verbot von Verbrennermotoren bis 2035 unnachgiebig. "Wir sind zur Kraftprobe bereit", sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire mit Blick auf die deutsche Haltung, das Verbot weiter aufzuschieben. Das Ziel von 2035 sei aus umwelt- und wirtschaftspolitischen Gründen sinnvoll, betonte er. "Wir haben fünf bis zehn Jahre Verspätung bei der Entwicklung von E-Autos mit Blick auf China", sagte er dem Sender France Info. Daher müsse der Bau von E-Autos dringend beschleunigt und doppelt so viel investiert werden wie bisher.

Tausende Ärzte in Großbritannien starten dreitägigen Streik in Krankenhäusern

Tausende Ärztinnen und Ärzte haben in Großbritannien einen dreitägigen Streik begonnen. Mitglieder der Gewerkschaft British Medical Association (BMA) errichteten Streikposten vor Krankenhäusern. Verantwortliche des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS zeigten sich besorgt über die Auswirkungen des Streiks auf die Patientinnen und Patienten.

Chinas Präsident will mit Selenskyj sprechen - Kreise

Chinas Staatschef Xi Jinping plant nach Angaben aus informierten Kreisen zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sprechen, wahrscheinlich nachdem er nächste Woche Moskau besucht hat, um sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Die Treffen mit den Putin und Selenskyj, von denen letzteres voraussichtlich virtuell stattfinden wird, spiegelten Pekings Bemühungen wider, eine aktivere Rolle bei der Vermittlung eines Endes des Ukraine-Krieges zu spielen, hieß von einigen informierten Personen.

US-Regierung gibt grünes Licht für Ölbohrungen in Alaska

Die US-Regierung hat trotz deutlicher Kritik von Umweltschützern ein umstrittenes Ölförderungsprojekt im Norden des Bundesstaates Alaska gebilligt. Das Innenministerium gab dem US-Energiekonzern ConocoPhillips am Montag grünes Licht, an drei Standorten im bundeseigenen National Petroleum Reserve Alaska (NPRA) nach Öl zu bohren.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend Jan revidiert auf 118,14 von 118,74

