DJ PTA-Adhoc: CAG International AG: Delisting von der Wiener Börse am 6. April 2023 nach Handelsschluss

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Baar (pta/13.03.2023/21:16) - Die CAG International AG (ISIN CH0505534542, Ticker-Symbol: CAG:AV) mit Sitz in Baar/ Schweiz wurde heute von der Wiener Börse informiert, dass die Einbeziehung der Namensaktien der CAG International AG in das Wiener MTF der Wiener Börse widerrufen wird. Die Entscheidung wurde in Übereinstimmung mit dem Regelwerk des Wiener MTF getroffen. Der letzte Handelstag wird am Donnerstag, 6. April 2023 sein.

Aussender: CAG International AG Adresse: Zugerstrasse 74, 6340 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Kurt Larson E-Mail: info@caginternationalag.com Website: www.caginternationalag.com

ISIN(s): CH0505534542 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien

