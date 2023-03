SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD drängt auf den europäischen Markt für Elektro-PKWs und hat bei den Expansionsbestrebungen auch Großbritannien im Visier. Die britische Tochtergesellschaft von Build Your Dreams Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296), BYD UK, gab heute bekannt, eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...