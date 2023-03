Am heutigen Handelstag verzeichnet Platin im Rückenwind des weiterhin stark honorierten US-Arbeitsmarktberichts vom Freitag sowie der Signale einer kurzfristig möglicherweise noch ausgeweiteten US-Bankenkrise bislang um 20:00 Uhr einen gewaltigen Kursaufschlag um + 4,8 % auf 1005 USD.Der heutige Kurssprung in Platin (TVC:PLATINUM) ist dabei unseres Erachtens durchaus als plausibel anzusehen. Denn zum einen fiel doch der Februar-Beschäftigungsreport des US-Arbeitsministeriums am Freitag erstaunlich moderat aus (siehe hierzu bereits unseren letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...