Nach vier Tagen harten Wettbewerbs mit 100 aufstrebenden Startups aus 53 Ländern ist einer als Sieger aus dem Entrepreneurship World Cup (EWC) hervorgegangen. White Helmet, ein Unternehmen, das eine Plattform stellt, mit der sich Bauarbeiten remote, von jedem Ort und zu jeder Zeit managen und überwachen lassen, kehrt mit einem Anteil von 300.000 USD aus dem Gewinntopf von 1 Million USD nach Hause zurück.

The EWC winners and finalists at Biban 2023 came from around the world to compete (Photo: AETOSWire)

Der EWC wird gemeinsam vom Global Entrepreneurship Network (GEN) und Monsha'at der Generalbehörde für kleine und mittlere Unternehmen in Saudi-Arabien veranstaltet und ist einer der weltweit größten Pitch-Wettbewerbe und Programme zur Unterstützung von Startups.

Seit dem Start im Jahr 2019 hat der EWC mehr als 400.000 Unternehmer aus 200 Ländern angesprochen und Gründer mit über 4 Millionen USD an Geldpreisen und weiteren 266 Millionen USD an Vergünstigungen, kostenloser Unterstützung und Dienstleistungen verbunden.

An dem Wettbewerb nahmen über 30.000 Gründer teil. Die 100 Länder mit den besten Ergebnissen wurden eingeladen, nach mehreren Qualifikationsrunden bei den Global Finals vor einer internationalen Jury zu pitchen. Die finalen Pitches fanden auf der Biban 2023 statt, dem größten Forum für Unternehmer und kleine bis mittelständische Unternehmen in Saudi-Arabien.

Das Forum, das mehr als 105.000 Teilnehmern eine Plattform zur Förderung des Unternehmertums im Königreich bietet, steht in diesem Jahr unter dem Motto "Attract-Connect-Achieve".

Neben dem Hauptpreis in Höhe von 300.000 USD erhielten 10 Startups aus vielfältigen Ländern Geldpreise in Höhe von 25.000 bis 200.000 USD, um ihre innovativen Lösungen auf die nächste Stufe zu bringen.

Sami Ibrahim Alhussaini, Gouverneur von Monsha'at, sagte: "Die saudische Innovation und der saudische Einfallsreichtum haben die Entwicklung des Ökosystems der Startups und KMU im Königreich in den letzten Jahren vorangetrieben. Wir sind stolz darauf, über ein saudisches Unternehmen zu verfügen, das zum Champion der jüngsten Ausgabe des EWC ernannt wurde. Wir hoffen, dass dieser Erfolg mehr unserer Menschen inspiriert, den Schritt nach vorne zu wagen und ihre unternehmerischen Ambitionen zu verwirklichen."

"Diese Gründer und ihre Unternehmen verändern ihre Branchen und testen große Ideen, die das Potenzial haben, unsere Welt zu verändern", sagte Jonathan Ortmans, President von GEN. "GEN ist stolz darauf, zum vierten Mal Mitveranstalter des Entrepreneurship World Cup zu sein und vielversprechenden Unternehmen die Möglichkeit zu gewähren, mit globalen Märkten und Investitionen in Verbindung zu treten."

Der Entrepreneurship World Cup wird von mehreren nationalen und globalen Partnern unterstützt, einschließlich One Valley, The Global Education and Leadership Foundation (tGELF), Entrepreneurs' Organization, King Abdullah University for Science and Technology und Startup Genome. Die Misk Foundation ist ein Gründungspartner.

