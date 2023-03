Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau bei uns am Stand von Swiss Resource Capital! Treten Sie direkt mit dem Management in Kontakt und lassen Sie sich alle Fragen direkt beantworten.

Liebe Leserinnen und Leser,

an dieser Stelle möchten wir Sie herzlich zur Invest 2023 und zur 10. Deutsche Rohstoffnacht in Stuttgart einladen.

INVEST 2023 & 10. Deutsche Rohstoffnacht in Stuttgart 17. März 2023

Kostenlose Tickets für den Messetag und die 10. Deutsche Rohstoffnacht unter: https://www.deutsche-rohstoffnacht.com/

10. Deutsche Rohstoffnacht 2023! Wie die Zeit vergeht...

Die Rohstoffdekade kommt in Schwung und wir beobachten bereits Versorgungsengpässe. Wir freuen uns auf Sie und einen informativen und abwechslungsreichen Abend.

Die 10. Deutsche Rohstoffnacht steht im Zeichen steigender Rohstoffpreise, Inflation und bereits auftretender Versorgungsengpässe. Topexperten und Unternehmenslenker informieren Sie über die drängenden Rohstoffthemen unserer Zeit, Minenunternehmen sowie Makroökonomie und den Zustand der Rohstoffwelt im Zeichen von explodierender Nachfrage und fallendem Angebot.

Wir haben die letzten Jahre immer wieder darauf hingewiesen, dass die Welt nicht genug Rohstoffe bereit stellen kann für die steigende E-Mobilität, Erneuerbare Energien, Hightech und dem Bau der nötigen Infrastruktur und Ladeinfrastruktur. Minen fehlen, lange Genehmigungsphasen, zu wenig Exploration und mangelndes Investitionskapital in den letzten 10 Jahren zeigen nun schonungslos die Rohstoffdefizite auf. Allein im Kupfer gibt es ein 100 Mrd. $ Investitionsdefizit und in der EU schätzt man einen Investitionsstau von 300 Mrd. EUR um die Klimaziele auch nur annährend zu erreichen. Für all dieses braucht man sehr viel Nickel, Kupfer, Lithium, Gold, Silber, Zink, Seltene Erden und viele weitere Metalle. Diese verzeichneten teils enorme Preisanstiege was auch die Inflation weiter oben halten wird.

Wir haben für Sie wieder Experten aber diese Mal auch einen Deutschen CEO der in Sachsen Zinn und Indium gefunden hat. Natürlich wollen wir Gold und Lithium nicht vergessen. Mit Calibre Mining haben wir einen mittelgroßen Goldproduzenten aus Nicaragua und den USA und mit Cypress Development haben wir einen angehenden Lithiumproduzenten für Sie gefunden. Dr. Rainer Ruckteschler wird über die Osisko Unternehmen berichten. Ich werde mich wieder über Öl und Gas mit dem CEO von Saturn Oil and Gas unterhalten.

Unser Programm lässt die Unternehmensvertreter direkt mit einem 15 minütigen Vortrag zu Wort kommen. Jeder Unternehmensvertreter wird einen Einblick in sein Unternehmen sowie Ausblick geben. Zu unserem Jubiläum konnten wir nach dem tollen letzten Jahr wieder Erfolgsautor und Topinvestor Marc Friedrich als Keynote Sprecher gewinnen. Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO der AMS AG aus Zürich wird wie immer für Sie die Edel- und Metallmärkte und Minenunternehmen aufarbeiten und Ihnen viele wertvolle Tipps und Anregungen liefern.

Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO Asset Management Switzerland AG aus Zürich, ist ein führender Experte im internationalen Rohstoffgeschäft sowie in der Minenbranche und emeritierter Professor in Düsseldorf. Sein Vortrag wird uns einen tollen Überblick über die angespannten Rohstoffmärkte geben und natürlich auch einen Ausblick was kommen könnte. Er ist auch Autor des Buches "Von Tulpen zu Bitcoin" das bereits in sechs Sprachen erschienen ist.

Nach interessanten Einblicken in die Welt des Bergbaus rundet der bekannte Erfolgsautor, Topinvestor Marc Friedrich das Programm mit einem spannenden Vortrag zum Weltgeschehen, Inflation, Gold, Silber und Kryptowährungen ab. Dabei wird er auch über Inflation, das Weltgeschehen, unser Finanzsystem, die Finanzpolitik und zukünftige Entwicklungen geben. Sein neuestes Buch "Die größte Chance aller Zeiten" ist bereits ein Bestseller.

TOP Referenten

Marc Friedrich - Erfolgsautor und Topinvestor

Prof. Torsten Dennin - CIO Asset Management Switzerland AG

Dr. Thomas Bünger - CEO First Tin "Zinn & Indium in Deutschland und Australien"

Spiros Cacos - Century Lithium "Next Lithium production from Nevada"

Dr. Rainer Ruckteschler - Osisko Mining "Windfall - Die nächste große Goldmine in Kanada"

Ryan King - Calibre Mining "300.000 Unzen Gold aus Nicaragua und USA in 2024"

John Jeffrey - Saturn Oil and Gas - Oil and Gas a new-old story?

Jochen Staiger - CEO Swiss Resource Capital AG - Commodity-TV & Rohstoff-TV

Abwechslungsreiches Programm im Rahmen der INVEST Messe 2023 in Stuttgart

Zusätzliche Gewinnmöglichkeiten!

Neben all den interessanten Fachvorträgen unserer Experten haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit Gold und Silber in physischer Form zu gewinnen !

Zögern Sie nicht, ergreifen Sie die einmalige Möglichkeit und besuchen Sie uns auf der INVEST Messe 2023 in Stuttgart.

Kostenlose Tickets erhalten Sie unter https://www.deutsche-rohstoffnacht.com/

Wir freuen uns Sie bei unserer 10. Deutschen Rohstoffnacht begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen schon jetzt viel Glück bei der Verlosung.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Investieren in den Megatrend Rohstoffe - Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situations-zertifikat/

