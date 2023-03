Erfolgsgeschichte geht weiter: Völlig unbeeindruckt setzt diese "Teflon-Aktie" mit überragender Performance zum nächsten Kurssprung an!

Anzeige / Werbung

Unser ‚Green Energy'-Kurs-Vervielfachungskandidat, konnte sich nicht nur der Marktkorrektur brillant entziehen, sondern vielmehr in der jüngsten Vergangenheit wieder mit hervorragenden News aufwarten.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dieser Kursverlauf spricht Bände - hier verdienen Anleger Geld!

Der Kursverlauf von Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) spricht für sich und gibt begründeten Anlass für weiter steigende Kurse! Während Vergleichsaktien zum Großteil stark gefallen sind, hat unser "Green Energy'-Spezialist lediglich den vorherigen Kursanstieg gesund auskonsolidiert und bereitet gerade den nächsten Sprung nach oben vor!

Das spricht einerseits für die Qualität der Aktie, der Projekte und des Managements und andererseits für die offensichtliche, eklatante Unterbewertung dieses tollen Unternehmens! Da liegt es nahe, dass die Aktien nicht mehr stark fallen sollten, sondern vielmehr wieder steigen wird, unter der Kraft der Charttechnik und guter Nachrichten.

Warum aber sollte ein ohnehin schon so günstig bewertetes Unternehmen im Kurs fallen, vor allem wenn permanent gute Nachrichten geliefert werden? Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) ist mit einem Börsenwert von gerade einmal rund 37 Mio. CAD (auf nicht verwässerter Basis) so günstig bewertet, dass es eigentlich weiter steigen müsste.

Was man nämlich bei dieser Minibewertung noch beachten muss, ist, dass der Börsenwert mit mehr als 16 % an Cash hinterlegt ist! Die um den Barbestand bereinigte Unternehmensbewertung liegt dann nur noch bei aberwitzigen rund 31 Mio. CAD!

Wie uns der Chart zeigt, läuft der Kurs gerade bilderbuchmäßig in ein Dreieck hinein, dass sich aus dem kurz- und mittelfristigen Aufwärtstrend sowie dem kurzfristigen Abwärtstrend zusammensetzt.

Quelle: StockCharts.com / Stand: 13.03.2023 um 1:05 pm Kanada-Zeit

Unterstützung findet der Kurs im Bereich von 0,89 CAD, wo er gerade angekommen ist und wieder nach oben dreht. Damit stehen die Chancen für ein Verlassen des Dreiecks nach oben hervorragend, was den Aufbruch zu neuen Allzeithochs bedeuten sollte!

Gama Explorations - über alle Zweifel erhaben!

Neben seinen drei TOP-Projekten und dem Spitzen-Management legt Gama Explorations (WKN: A3DJ8S)gesteigerten Wert auf Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern und allen anderen Beteiligten, also auch Stakeholdern und Aktionären. Entsprechend ist das hochmotivierte Team immer bestrebt, seine Prozesse und Methoden zu verbessern, um erstens positive Auswirkungen auf die Umwelt zu haben und zweitens seinen Aktionären gerecht zu werden.

Und dass diese Wünsche nicht nur Visionen sind, sondern auch gelebt werden, das Beweisen die neuesten hervorragenden News, die vom erst kürzlich erworbenen "Muskox'-Lithium-Projekt (in Kanadas Yellowknife Pegmatite Province) und dem "Tyee' Nickel-Kupfer-Projekt (in Quebec/Kanada) über die Ticker liefen!

Quelle: Gama Explorations und JS Research UG

Beginnen wollen wir mit der Nachricht vom "Muskox'-Projekt, wo man bei den ersten Explorationsarbeiten gleich einen fetten Volltreffer landete! Durch eine neue und extrem lange Lithium-Streichlänge werden die "Potenzialkarten" für dieses Projekt definitiv nochmal neu gemischt! Denn schon jetzt deutet sich an…

"Muskox' entwickelt sich von Beginn an schon zum Musketier!

Was für ein Erfolg, direkt zum "Explorations-Einstieg"! Gleich mehr als 30 potenzielle Pegmatite wurden auf Anhieb identifiziert, die obendrein sofort als vorrangige Bodenziele eingestuft wurden! Aber das ist noch nicht alles! Ein weiterer Knaller ist, dass der längste neu identifizierte Pegmatit eine Streichlänge von schon mehr als 600 m aufweist!

Bei solchen unglaublichen Anfangserfolgen müssen natürlich weitere multispektrale Analysen auf Hochtouren laufen, um noch mehr Ziele für genauere Explorationsarbeiten einzugrenzen.

Um diese zunächst nüchtern klingende News besser einordnen zu können, sollten wir uns vor Augen führen, dass die zuvor genannten Pegmatite zu dem bereits zuvor gemeldeten "CM-1'-Pegmatit hinzukommt, der für sich genommen schon über eine Streichlänge von etwa 730 m nachverfolgt wurde, und dass sogar mit Monster Gehalten!

Genauer gesagt stieß Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) bei Schlitzproben, also quasi direkt ab der Oberfläche, auf megastarke Durchschnittsgehalte mit beispielweise 1,34 % Li2O über 5 m und 1,26 % Li2O über 11 m!

Weitere Top-Gehalte liefen gerade erst über die Ticker!

Auch die neueste "XRD'-Analyse bestätigt, dass Spodumen das vorherrschende lithiumhaltige Mineral im "CM-1'-Pegmatit ist. Alle acht Mischproben aus dem "CM-1'-Pegmatit enthalten "hochprozentiges"-Spodumen, wie die folgende Tabelle zeigt:

Auffallend sind aber auch hierbei die hohen Gehalte von 0,93 % bis 1,34 % Li 2 O! Diese neuesten Ergebnisse sind eine weitere sehr gute Nachricht für Gama Explorations (WKN: A3DJ8S), da sich der ermittelte Spodumen ideal für die Mineralverarbeitung eignet. Diese Ergebnisse an sich sind nicht nur exzellent, sondern lassen obendrein Gutes für die noch 30 weiteren potenziellen Pegmatite von "Muskox' vermuten.

Explizit sei an dieser Stelle nochmals auf den 600 m langen Pegmatit am nördlichen Ende der Claims hingewiesen, der in dieselbe Richtung verläuft wie der bekannte und lithiumhaltige Pegmatit "CM-1'. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Pegmatite, die in der Nähe der Straße im Südwesten von Gamas "Claim-Blocks' liegen.

Mit diesen hervorragenden Entdeckungen und Gehalten im Rücken heißt es nun seine Fernerkundungsinitiativen fortzusetzen, um daraus dann ein Feldprogramm anzustoßen, das über die Sommermonate abgearbeitet werden kann.

Diese Feldarbeiten werden nicht nur dazu beitragen, die Pegmatite zu bestätigen, die anhand von Satellitenbildern identifiziert wurden, sondern zudem weitere zu finden, die in den derzeitigen Fernerkundungsdaten noch nicht sichtbar sind. Obendrein sind Kartierungen und Kanalproben geplant. Im nächsten Schritt, spätestens im zweiten Halbjahr schon, sollen die ersten "Claims' dann bebohrt werden.

Doch was macht den Batterie-Rohstoff Lithium eigentlich so begehrt?

Lithium ist ein essenzieller Rohstoff in unserer sich immer weiter elektrifizierenden Welt der E-Autos, Handys und allen anderen akkubetriebenen Geräten. Dieser riesige Markt, der eigentlich gerade erst richtig erschlossen wird, benötigt unglaubliche Mengen dieses essentiellen Rohstoffs!

Allein in einem Elektrofahrzeug sind bis zu vierzehn Kilogramm Lithium verbaut. Da sogar schon die großen Autobauer das Ende der Verbrennermotoren vorhersagen wird immer deutlicher welche riesigen Mengen von diesem Rohstoff schon bald benötigt werden. Nochmals spannender wird das Thema, wenn man sich den Rohstoff unabhängig beschaffen will. Denn immer mehr "Elefanten" wollen durch ein kleines Nadelöhr!

Immer MEHR Übernahmen und Kooperationen, vor allem im Lithium-Sektor!

Kurz nachdem Tesla die Firma Sigma übernommen hat, stand der Sektor erneut im Fokus. Da nämlich gaben Piedmont Lithium und LG Chem bekannt, dass man einen Kapitalinvestitions- und verbindliches Abnahmeabkommen abgeschlossen hat. Vertragsgemäß investiert LG Chem 75 Mio. Dollar in den Erwerb von Piedmont Lithium-Stammaktien, wofür man im Gegenzug über vier Jahre 200.000 t das Lithium-Mineral Spodumenkonzentrat geliefert bekommt!

Gleiches lässt sich im Prinzip auf die anderen "green Metall"-Rohstoffe von Gama (WKN: A3DJ8S)übertragen, namentlich Nickel, Kupfer und Molybdän.

Welches Ungemach mit einer zu hohen Abhängigkeit einhergehen kann, das hat die jüngste Vergangenheit definitiv eindrucksvoll gezeigt. Deshalb haben bereits einige Länder, wie beispielsweise Japan, Gesetze erlassen, die sich um die Energieversorgung, aber auch um die Rohstoffbeschaffung kümmern! Höchste Zeit unserer Meinung nach, dass es Deutschland und/oder unsere Industrie-Unternehmen es den Japanern gleichtun.

Gama ist auf dem exakt richtigen Weg und expandiert weiter…,

auch in seine anderen wichtigen Rohstoffe!

Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) gab zudem vor kurzem den Erwerb von weiteren 41,8 km2mineralisierten "Claims' bekannt, womit man seine Präsenz im Havre St. Pierre Anorthosite Complex in Quebec weiter deutlich gestärkt hat. Mit dieser Akquisition erhöht sich Gamas Gesamtgrundstücksbesitz auf 547,1 km2, was die dominante Präsenz des Unternehmens in diesem Gebiet abermals festigt.

Aber nicht nur dass an sich ist ein Highlight, nochmals viel interessanter wird die Nachricht, wenn man weiß, dass sich der Aktienkurs des direkten Projektnachbarn Go Metals, nach einem "Discovery Hole' verdreizehnfacht hat! Und Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) "Claims' liegen sogar auf dem gleichen Trend, auf dem sich das "Discovery Hole' befindet!

Quellen: Wallstreet Online.de, Go Metals & JS Research UG

Diese gewaltige Kurssteigerung des Projektnachbarn zeigt uns eindrucksvoll, welches Kurspotenzial auch in Gama steckt, vor allem unter Betrachtung der kompletten Landfläche! Dabei sind die anderen beiden Gama-Projekte nicht minder wertvoll, die somit für zusätzliches massives Kurspotenzial stehen!

Aufgrund der hervorragenden Projektaussichten werden luftgestützte geophysikalische "SkyTEM'-Untersuchungen schon im Mai beginnen, die sodann die erste größere Explorationsphase auf dem "Tyee'-Projekt einläuten werden.

Fazit: Auf einmal kann Alles ganz schnell gehen!

Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) ist unserer Meinung nach ein Unternehmen, dass man nicht nur im Blick, sondern vielmehr im Depot haben sollte. Mit seinen Projekten, seiner Vision, seiner Leidenschaft, seinem hohen Cashbestand von 6 Mio. CAD und seiner Innovationskraft ist dieses Unternehmen bestens gerüstet für eine sehr erfolgreiche Zukunft!

Hinzu kommt, dass alle Metalle die sich in Gamas (WKN: A3DJ8S) Portfolio befinden sich teilweise schon heute, spätestens aber in den kommenden Jahren im deutlichen Defizit befinden werden! Dieser Fakt wird die entsprechenden Rohstoffpreise wieder regelrecht explodieren lassen, was unweigerlich zu einer stark höheren Bewertung von Gama führen muss.

Das Top-Management wird, da sind wir uns sicher, weiterhin beeindruckende Leistungen erbringen und bemerkenswerte Erfolge erzielen, auf allen seinen drei Projekten!

Für Investoren bietet sich mit dieser Aktie eine hervorragende Chance um ein Stück "Green Energy"-Geschichte zu schreiben und dabei auch noch richtig Geld zu verdient! Nutzen Sie diese Chance am besten heute noch und tun Sie es dem TOP-Management gleich, das übrigens mit anderen Institutionellen Anlegern rund 25 % der Firmenanteile hält!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Gama Explorations, Go Metals, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: https://stock.adobe.com, Gama Explorations, StockCharts.com, Go Metals

