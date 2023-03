Dann lautet die Frage: Doppelboden oder Fortsetzung des Baissetrends? Auf der einen Seite steht das Sentiment im Sektor mit steigenden Zinsen, sinkenden Immobilienpreisen. Das Management reagiert.Sämtliche für 2023 vorgesehenen Neubauprojekte sind gestoppt. Die Ausgaben für energetische Modernisierung und Wohnwertverbesserung werden deutlich gekürzt. Ein sich andeutender Korruptionsskandal drückt zusätzlich auf die Stimmung, betrifft aber ursächlich Personen und nicht das Unternehmen. Am Freitag dieser Woche kommen die Zahlen. Auch eine Dividendenkürzung ist möglich. Bei LEG wird die Dividende komplett gestrichen, was ein Signal geringer Visibilität im Sektorist. Aber: Das Portfolio wird in der Regel zweimal im Jahr neu bewertet, halbjährlich mit den Zahlen für H1 und H2. Derzeit preist der Markt einen Wertrückgang des Portfolios von rd. 37 % ein, was überzogen ist. 3 bis 4 % sind realistisch. Wir warten nun auf die Zahlen und - noch wichtiger - den Ausblick am Freitag und entscheiden dann, wie weiter zu verfahren ist.



