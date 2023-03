News von Trading-Treff.de Die Peitschenhiebe vom Freitag haben unserem Dax gleich so gut gefallen, dass er am Montag regelrecht in Ektase verfiel und sich mit einem kräftigen Satz aus der Range der letzten Tage löste. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16285, 16080, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...