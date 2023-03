The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.03.2023ISIN NameUS172967DR95 CITIGROUP INC. 06/36DE000DK0WSZ5 DEKA DL FESTZINS 20/23XS0159013142 TESCO PLC 02/33 MTNIT0005163602 INTESA SAN. 16-23 FLRXS0351489579 DT.TELEK.INTL F.08/23 MTNDE000LB1P2N0 LBBW STUFENZINS 18/23DE000HLB4PQ1 LB.HESS.THR. IHS0514B/203US92344GAX43 VERIZON COMMUNIC. 05/35ES0378641312 FDO DE TIT.D.D.S.E. 18/23XS1793316834 AMER.HONDA F. 18/23 MTN AUS045167EH27 ASIAN DEV. BK 18/23 MTNUS731011AT95 POLEN 12/23DE000HLB4P29 LB HESS.-THUER. 15/23US031162BC38 AMGEN 2040