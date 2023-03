Thundercomm, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Internet-of-Things (IoT)-Modulen, gab heute bekannt, dass sein 5G-Mobilfunkmodul der neuen Generation, das TurboXT62G-EA, von der Deutschen Telekom, dem führenden Netzbetreiber in Europa, zertifiziert wurde. Als branchenführendes Mobilfunkmodul basiert das TurboX T62G-EA SoM auf dem innovativen 5G-Modem-RF-System Snapdragon® X62 und hat bereits sowohl die regulatorische CE- und KC-Zertifizierung für Europa und Korea als auch die Carrier-Zulassung der Deutschen Telekom und KT erhalten. Snapdragon X62 wurde entwickelt, um 5G auf weitere Anwendungen, einschließlich IoT, auszuweiten. Mit dem TurboX T62G-EA können Kunden sofort viele verschiedene High-End-IoT-Geräte und Anwendungen in Europa und Korea einsetzen, z. B. MIFI, Gateway/CPE/Router, hochauflösende Videoübertragung, Online-Unterhaltung, Robotik, AR/VRs, ferngesteuerte Geräte/Drohnen usw.

Das auf den europäischen und asiatischen Markt ausgerichtete T62G-EA SoM ist ein hochintegriertes globales 5G-Sub-6GHz-Modul, das sowohl SA- und NSA-Modi als auch LTE- und WCDMA-Bänder unterstützt. Mit einer Baugröße von 42 mm x 45 mm x 2,65 mm bietet das T62G-EA eine Vielzahl von Peripherieschnittstellen wie UART/USB/I2C/I2S/PCI-e usw. MIFI- und CPE-Referenzdesigns und Entwicklungskits sind auf der Grundlage des T62G-EA erhältlich, um Kunden bei der Verkürzung der Markteinführungszeit zu helfen.

Neben der Unterstützung von externen Hosts mit verschiedenen Betriebssystemen wie Windows, Linux Ubuntu, Android, usw., enthält das T62G-EA auch ein umfassendes SDK, das Kunden hilft, mit einer offenen CPU zu arbeiten. Dies ist auch Teil der einsatzbereiten Software-Kits, die den Endkunden die beste Entwicklungserfahrung zusätzlich zu den Hardware-Funktionen bieten.

Das T62G-EA SOM ist ein Formfaktor der SoM-Serie T62. Die andere Variante ist T62M-EA, die 5G-Sub-6GHz/4G/3G unterstützt und auf Laptop-, Notebook-, CPE- und Router-Anwendungen abzielt und demnächst für den japanischen und europäischen Markt erhältlich sein wird.

"Thundercomm investiert kontinuierlich in 5G, da wir glauben, dass es einen wesentlichen Bestandteil der vernetzten Welt ausmacht, in der wir die steigende Anzahl und den Bedarf an 5G-fähigen Geräten beobachten", sagte Hiro Cai, CEO von Thundercomm. "Thundercomm wird eng mit globalen Telekommunikationsbetreibern zusammenarbeiten und dabei unsere Expertise im 5G-CPE-Design und Performance-Tuning nutzen, um die Anforderungen der globalen Kunden zu erfüllen."

Über Thundercomm

Thundercomm, ein Joint Venture zwischen Thunder Software Technology Co., Ltd. und Qualcomm (China) Holding Co. Ltd, einer Tochtergesellschaft von Qualcomm Technologies, Inc. wurde gegründet, um Innovationen im Internet der Dinge und der Automobilindustrie dadurch zu beschleunigen, dass Komplettlösungen angeboten werden, die von Qualcomm Technologies unterstützt werden. Thundercomm ist aufgrund seiner Fähigkeiten bei Betriebssystemen wie beispielsweise Android oder Linux, sein Portfolio an Auslandssoftware und On-Device-KI-Technologien sowie sein weltweites Vertriebs- und Supportnetzwerk ein zentraler und zuverlässiger Partner für globale Kunden, die hochwertige Produkte der nächsten Generation entwickeln und die Zeit bis zur Vermarktung verkürzen wollen. Mehr erfahren Sie unter www.thundercomm.com

Snapdragon ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

Produkte unter der Marke Snapdragon sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Patentierte Technologien von Qualcomm werden von Qualcomm Incorporated lizenziert.

