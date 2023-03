DJ Wacker Chemie erhöht Dividende deutlich

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Wacker Chemie will nach Gewinnsteigerungen für 2022 eine deutlich höhere Dividende ausschütten. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Münchener Chemiekonzern mit Rückgängen bei Umsatz und Gewinnen. Bereits im Januar und Februar habe sich die Entwicklung in sinkender Nachfrage "in einer Reihe von Abnehmerbranchen" bemerkbar gemacht.

Die Mittelfristziele für 2030 bestätigte der MDAX-Konzern, er will aber im Jahresdurchschnitt etwas schneller wachsen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Aktionäre für 2022 eine Dividende von 12,00 Euro je Aktie bekommen, nach 8,00 Euro ein Jahr zuvor und 2,00 Euro je Aktie im Jahr 2020.

