Hamburg (ots) -Engel & Völkers, die führende Plattform für Immobilienmakler, stellt die Weiterentwicklung des Markenauftritts vor. Das Brand Refinement wird global sowie im weltweiten Engel & Völkers-Netzwerk lanciert und umfasst ein neues Logo, die Weiterentwicklung der Markenarchitektur sowie weitere Komponenten des gesamten Designsystems, um den "digital first"-Ansatz zu unterstreichen. "Ich bin sehr stolz auf diesen Meilenstein. Der neue Markenauftritt spiegelt die evolutionäre Weiterentwicklung unseres Unternehmens wider, das in den letzten Jahren weltweit erfolgreich gewachsen ist und sich weiter digital etabliert - ohne dabei seine Identität und Kernwerte zu verlieren. Die neue Wortmarke und die ikonische Villa, die nun von dem Logo losgelöst ist, verbindet Historie mit Moderne und zeigt sich dabei klar und zeitlos", erklärt Christian Völkers, Unternehmensgründer und Vorsitzender des Beirats von Engel & Völkers. Das Brand Refinement wurde in einem intensiven zweijährigen Entwicklungsprozess mit der renommierten internationalen Design-Agentur Saffron sowie mit der externen Schriftagentur Dalton Maag umgesetzt.Starke Marke als Differenzierungsfaktor im globalen WettbewerbWährend sich die Immobilienbranche vor dem Hintergrund wachsender Ansprüche, bewegter Marktentwicklungen und der Digitalisierung stetig weiterentwickelt, haben die Unternehmenswerte von Engel & Völkers seit über 40 Jahren Bestand: "Kompetenz, Exklusivität und Leidenschaft sind die Kernelemente unserer unverwechselbaren Markenidentität. Auf diesen Werten basiert unsere Kultur und der hohe Qualitätsstandard unserer Immobilienberatinnen und -berater, um unseren Kundinnen und Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Unser neuer Markenauftritt reflektiert den Zeitgeist und stellt gleichzeitig sicher, dass die Marke als starkes Wiedererkennungsmerkmal für alle Stakeholder funktioniert", sagt Sven Odia, Global CEO von Engel & Völkers.Verfeinerte Markenarchitektur wird global gelaunchtDie signifikantesten Modifikationen an der Marke umfassen die Weiterentwicklung des Logos sowie die Kreation einer eigenen Schrift. Die ikonische Villa an der Elbchaussee 414, deren Fassade bis dato fester Bestandteil des Markenlogos war, wurde angepasst und von der traditionellen Wortmarke losgelöst. Für die Wortmarke wurde eine eigene Typografie entwickelt, die in ihrer schlichten Modernität den exklusiven und einzigartigen Charakter von Engel & Völkers widerspiegelt und im digitalen Raum sowie analog gleichermaßen funktioniert. "Mit unserer Mission beim Brand Refinement hin zum 'digital first'-Ansatz und zur erhöhten Skalierbarkeit der Marke unterstützen wir das Wachstum des Unternehmens und die Positionierung von Engel & Völkers als Premium-Marke - hierbei zelebrieren wir die geschichtsträchtige Herkunft der Marke und führen sie behutsam in die neue Ära", sagt Lara Maier, Head of Brand Management bei Engel & Völkers, und führt weiter aus: "Wir haben ein Living Design System erschaffen, das eine zentrale Aussteuerung der Markenkomponenten ermöglicht. Durch eine skalierbare Markenarchitektur, eine eigene Schrift, einen hohen Gestaltungsspielraum im Layoutsystem sowie eine neue Markenplattform befähigen wir unsere Lizenzpartner und Agents im Engel & Völkers-Netzwerk dazu, ein weltweit kohärentes und innovatives Markenerlebnis für unsere Kundschaft zu schaffen." Das Designsystem und die Guidelines für einen kohärenten Markenauftritt in den sozialen Medien als auch für die Immobilienshops, Außenwerbeformate, Print- und Merchandise-Produkte stehen über die neue Markenplattform für die Anpassung zur Verfügung. Die Lizenzpartner werden die Anpassungen fortan für ihren lokalen Markenauftritt in einem iterativen Prozess vornehmen.Erleben Sie die neue Markenidentität auf der Design-Website von Engel & Völkers:https://refined.engelvoelkers.com/Begleitendes Bildmaterial steht Ihnen unter diesem Link (https://drive.google.com/drive/folders/1MZAQ7T94xhjFSOq3LrnOiK0p-EOe0gJu?usp=share_link) zum Download bereit.Bitte beachten Sie bei Verwendung der Bilder unbedingt den angegebenen Copyright-Hinweis.Über Engel & Völkers:Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie von Yachten und Flugzeugen im Premium-Segment. Seit über 40 Jahren haben die Wünsche und Bedürfnisse der privaten als auch institutionellen Kunden oberste Priorität, sodass unser Serviceangebot rund um die Immobilie stetig weiterentwickelt wird. Verkauf und Vermietung, aber auch die Beratung diverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment, gehören heute zu den Kernkompetenzen der über 16.500 Personen, die unter der Marke Engel & Völkers tätig sind. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Die Grundlage des Erfolgs basiert auf intensiver Aus- und Fortbildung in einer eigenen Immobilien-Akademie sowie auf einer hohen Qualitätssicherung in allen Bereichen. Das Unternehmen setzt neue Standards in der Realisierung von digitalen Lösungen für die Vermittlung als auch für alle Serviceleistungen rund um das Immobiliengeschäft. www.engelvoelkers.com