Der Start in die neue Börsenwoche hätte kaum schlechter ausfallen können. Die Turbulenzen rund um die Pleite der amerikanischen SVB Financial am Ende der vergangenen Woche schwappte mit voller Kraft auch auf den deutschen Markt über. Dabei verloren nicht nur Finanztitel kräftig, sondern der Gesamtmarkt ging auf Tauchstation. Zwar gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...