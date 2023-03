EQS-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Ankauf

Ernst Russ AG: Erwerb des 1.025 TEU-Containerschiffes Bakkafoss



14.03.2023 / 08:27 CET/CEST

Hamburg, 14. März 2023 - Ein Joint Venture zwischen der isländischen Reederei Eimskip und der Ernst Russ AG hat ein Containerschiff mit einer Kapazität von 1.025 TEU erworben. Das zukünftig unter dem Namen "Bakkafoss" fahrende Schiff wurde im Jahr 2009 gebaut und ist für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren an Eimskip verchartert. Mit dieser Investition erweitern die Partner erneut ihr Schiffsportfolio sowie ihre erfolgreiche gemeinsame Kooperation. Die Ablieferung des Schiffes ist für das zweite Quartal 2023 geplant. Über die Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Über die Ernst Russ Gruppe: Die Ernst Russ AG ist eine international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg, dessen Gründung in Teilen zurück in das Jahr 1893 geht. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 29 vollkonsolidierten Schiffen. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen zwischen 700 und 6.600 TEU. Die Ernst Russ AG baut ihre Flotte kontinuierlich aus und sichert Aktionären somit stabile und nachhaltige Wertzuwächse. Kontakt: Ernst Russ AG

