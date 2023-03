DJ INDEXÄNDERUNG/Bunge ersetzen Signature Bank im S&P-500

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktie von Bunge Ltd wird die Titel der zusammengebrochenen Signature Bank im S&P- 500-Index ersetzen.

S&P Dow Jones Indices hatte am Montag mitgeteilt, dass die Signature Bank vor Handelsbeginn am Mittwoch aus dem Index genommen wird. Die Bank war am Sonntag von den Aufsichtsbehörden geschlossen worden. Bunge ist ein Agrar- und Lebensmittelunternehmen mit Hauptsitz in St. Louis. Es hat eine Marktkapitalisierung von etwa 14 Milliarden US-Dollar.

Am vergangenen Freitag hatte der Index-Betreiber bereits angekündigt, dass die Aktie der Insulet Corp. die Titel der SVB Financial Group, der Muttergesellschaft der kollabierten Silicon Valley Bank, in dem Index am Mittwoch ersetzen werden. Insulet ist ein Unternehmen für medizinische Geräte mit Sitz in Massachusetts.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + S&P-500 AUFNAHME - Bunge - Insulet HERAUSNAHME - Signature Bank - SVB Financial Group ===

