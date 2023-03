Nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) herrscht an den Märkten Ausnahmezustand. Anleger wechselten eilig vom Risk-On in den Risk-Off-Modus. Während Risiko-Assets wie Aktien aus den Portfolios fliegen, verzeichnen die Anleihemärkte große Zuflüsse. Trotz der am Wochenende beschlossenen Notfallmaßnahmen durch die US-Notenbank Fed und das US-Finanzministeriums zur Stabilisierung des regionalen Bankensystems herrscht starke Verunsicherung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...