Nachdem der DAX -3,04% am Montag den größten Tagesverlust seit Mitte Dezember verbuchte, wird am Dienstag eine Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt erwartet. Am Morgen wurde der deutsche Leitindex zeitweise rund 0,1 Prozent fester bei 14.978 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Dienstag beeinflussen:1. Leichte Verluste an der Wall StreetDie New Yorker Aktienbörsen haben ...

