Auch am Montag ging es mit den Kursen an der Wall Street weiter abwärts. Allerdings ließ die Abwärtsdynamik etwas nach. So verbuchte der Dow Jones nur einen Tagesverlust von 0,28% bzw. gut 90 Punkten auf 31.819,14 Punkte. Das war allerdings weiterhin der fünfte Verlust-Tag in Folge. Immerhin hatte er sich ...

