Düsseldorf (ots) -Der Polestar 2 als Long Range Dual Motor Variante oder in der Single Motor Version war 2022 das beliebteste E-Auto in der Kundenflotte von LeasePlan Deutschland. Insgesamt hat sich jeder fünfte Fahrer beim Umstieg auf einen reinen Stromer für dieses Fahrzeug entschieden. Und auch Tesla hat es mit dem Model 3 und dem Model Y gleich zweimal in die Liste geschafft.Das sind die Top 10 der reinen Elektroautos entsprechend der jüngsten Auswertung des herstellerunabhängigen Leasing- und Fuhrparkmanagement-Spezialisten:1. Polestar 2 Long Range Dual Motor, Polestar (10,6 %)2. Polestar 2 Single Motor, Polestar (9,7 %)3. Spring, Dacia (8,6 %)4. Enyaq iV, Skoda (6,9 %)5. Twingo Electric, Renault (6,3 %)6. Model 3 Longrange, Tesla (5,5 %)7. Mustang Mach-E, Ford (4,3 %)8. ID.4 Pro Performance, Volkswagen (3,3 %)9. Model Y Longrange, Tesla (3,2 %)10. Mini Cooper SE, BMW (2,3 %)2022 hat LeasePlan die Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie "Driving to Zero" fortgesetzt. Elektroautos und Plug-in-Pkw machten 28 Prozent aller Neuauslieferungen aus. Christopher Schmidt, Commercial Director bei LeasePlan Deutschland erklärt: "Als markenunabhängiger Leasinganbieter werden wir auch künftig das Angebot von LeasePlan durch die Zusammenarbeit mit neuen Herstellern weiter ausbauen. Mit einer umfassenden Modellpalette an reichweitenstarken Elektroautos wollen wir unsere Kunden auf ihrem Weg zum emissionsfreien Autofahren unterstützen. Gleichzeitig erweitern wir kontinuierlich die Partnerschaften mit Ladelösungsanbietern."