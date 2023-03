Canada Life hat die die garantierten Renten in seiner fondsgebundenen Sofortrente GARANTIE INVESTMENT RENTE angehoben. Neueinsteiger im Alter zwischen 62 und 67 Jahren können sich zurzeit eine mehr als 30% höhere Einstiegsrente sichern als bisher, so der Versicherer in einer Mitteilung. Die Rente kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...