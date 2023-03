Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Große Verunsicherung über die weitere Entwicklung der Bankenkrise besteht in den USA ungeachtet der dortigen Stabilisierungsversuche seitens der Regierung, so die Analysten der Helaba.Mit einer unmittelbaren Beruhigung der Lage würden die Analysten nicht rechnen. Die anhaltende Welle der Risikoaversion habe Aktiennotierungen sowie verschiedene, risikoreichere Segmente des Rentenmarktes weiter unter Druck gebracht. Während die als sicher geltenden Staatsanleihen sowohl in Europa als auch in den USA hätten profitieren können, seien Risikobarometer wie die iTraxx-Indices stark angestiegen. ...

