Hannover (www.anleihencheck.de) - Inverse Zinsstrukturkurven sind seit jeher ein guter Indikator für zukünftige Stressfaktoren im Finanzsystem, so die Analysten der Nord LB.Meldungen über Schwierigkeiten bei einzelnen US-Banken würden seit geraumer Zeit Sorgen machen und Schockwellen in Form von rasant steigenden Kursen bei Staatsanleihen senden. Die Angst einer Ansteckung im Finanzsektor habe am Montag die Renditen von US-Treasuries deutlich auf unter 3,60% (minus 18 Basispunkte) abrutschen lassen. Deutsche Bundrenditen seien auf unter 2,30% (minus 25 Basispunkte) abgetaucht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...